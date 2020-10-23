لبنان | توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة دراجات آلية بين صيدا وصور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 5:00 مساءً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدد من عمليات سرقة دراجات آلية ضمن محافظة الجنوب. وعلى الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.

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1- نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيف في محلة الحوش – صور، كل من: م.د. (مواليد عام 2003، سوري)، ي.ح. (مواليد عام 2001، لبناني)، وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على سرقة عدد من دراجات آلية وبيعها، واعترف الثاني بشراء دراجة، على الرغم من علمه بأنها مسروقة. كما جرى ضبط دراجتين آليتين مسروقتين.

2- من خلال المتابعة الحثيثة توصلت المفرزة الى تحديد هوية سارق آخر وتمكنت من توقيفه في مدينة صيدا، ويدعى: أ.ص. (مواليد عام 1990، فلسطيني)، وضبطت آلية “تكتك” يستخدمها في عملياته، إضافة إلى ضبط دراجة آلية مسروقة، كان المشتبه به قد باعها في داخل مخيم “المية ومية”. وبالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف بما نسب إليه.

وسلم الموقوفون الثلاثة مع المضبوطات الى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.