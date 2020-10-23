- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 5:00 مساءً
قوى الأمن الداخلي
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدد من عمليات سرقة دراجات آلية ضمن محافظة الجنوب. وعلى الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.
1- نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيف في محلة الحوش – صور، كل من: م.د. (مواليد عام 2003، سوري)، ي.ح. (مواليد عام 2001، لبناني)، وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على سرقة عدد من دراجات آلية وبيعها، واعترف الثاني بشراء دراجة، على الرغم من علمه بأنها مسروقة. كما جرى ضبط دراجتين آليتين مسروقتين.
2- من خلال المتابعة الحثيثة توصلت المفرزة الى تحديد هوية سارق آخر وتمكنت من توقيفه في مدينة صيدا، ويدعى: أ.ص. (مواليد عام 1990، فلسطيني)، وضبطت آلية “تكتك” يستخدمها في عملياته، إضافة إلى ضبط دراجة آلية مسروقة، كان المشتبه به قد باعها في داخل مخيم “المية ومية”. وبالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف بما نسب إليه.
وسلم الموقوفون الثلاثة مع المضبوطات الى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة دراجات آلية بين صيدا وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.