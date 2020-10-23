لبنان | انتخابات الكترونية لنقابة محامي بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة نقابة المحامين أعلن أمين سر مجلس نقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب في بيان ان ” مجلس النقابة قرر في جلسته الأسبوعية التي انعقدت أمس بتاريخ 22/10/2020 اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية العادية السنوية المدعوة للإنعقاد الحكمي في 15 تشرين الثاني المقبل لانتخاب أربعة اعضاء جدد وذلك بالطريقة عينها التي اعتمدت في دورة 2019، وسندا الى المادة 50 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 48 من النظام الداخلي”.

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