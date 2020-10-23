لبنان | الجيش: دورية راجلة للعدو خرقت الخط الأزرق مقابل رأس الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين دورية راجلة للعدو خرقت الخط الأزرق مقابل رأس الناقورة صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 22 /10/ 2020 الساعة 12.30، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها خمسة عناصر، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة لمسافة حوالى 30 مترا ولمدة 5 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة. تتم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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