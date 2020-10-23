لبنان | باسيل بعد لقائه الحريري: كان حديثنا مسؤولاً وصريحاً ومنفتحاً

جبران باسيل
أكد رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل، بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب، أنه “قمنا بواجبنا الدستوري بتلبية دعوة الحريري وكان حديثنا مسؤولاً وصريحاً ومنفتحاً”.
وأضاف “لا مشكلة شخصية مع الحريري، ونحن إيجابيون لأقصى الحدود وهمنا تطبيق البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية وما هو أبعد”.
وتابع “حقنا أن نتخوف لكن تصميمنا كامل على التعاون والدعم لوقف الانهيار وتخطي المرحلة الصعبة، ولم نطرح أي مطلب أو شرط سوى معايير محددة وواحدة، فهذا ما يسرّع، أما تعدد المكاييل فيؤخر ويعرقل وهذا آخر ما يحتاجه البلد”.
كما أضاف “ننتظر ما سيعتمده الحريري مع فخامة الرئيس ميشال عون وإيجابيون بشكل كبير ومستعدون لكل دعم”.
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