لبنان | رامبلينغ: لبنان بحاجة ماسة وعاجلة لحكومة فعّالة لإحداث تغيير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات رامبلينغ غرّد سفير المملكة المتحدة في لبنان كريس رامبلينغ عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بعد تكليف ‏رئيس الوزراء الجديد المكلف سعد الحربري أمس، لبنان بحاجة ماسة وعاجلة إلى حكومة جديدة ‏فعالة لإحداث تغيير سريع وحاسم للشعب اللبناني”. ‏

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