لبنان | هارون: بدأنا بإلغاء حجوزات عدد من العمليات بسبب مطالبة المستوردين بالدفع نقداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

اعلن نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​، ​سليمان هارون​، في حديث صحفي أن “المستشفيات بدأت منذ أول من أمس بإلغاء حجوزات عدد من العمليات بسبب مطالبة المستوردين بأن ندفع لهم نقداً”. وسأل هارون: “كيف يمكننا أن ندفع نقداً فيما فواتيرنا نقبضها بشيكات مصرفية؟ وكيف يمكننا أن ندفع للدولة إن كانت هي لا تدفع مستحقاتنا؟”.

وكان ​مصرف لبنان​ أقد أصدر التعميم رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للأدوات الطبية سداد المبالغ المتوجّبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقداً، لا بموجب شيكات مصرفية أو حوالات.​​​​​​​

وكان النقيب هارون قد حذر أمس إلى أنه “إذا لم يتم استثناء القطاع الصحي من رفع الدعم، سيكون القطاع عاجزاً عن استقبال المرضى خلال أيام قليلة”.

وأضاف هارون “طرحنا موضوع رفع الدعم والأزمة التي ستنتج عنه على وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واذا لم يتم اتخاذ قرار فوري من قبل مصرف لبنان لإلغاء هذا القرار ستكون هناك نتائج صعبة”، لافتاً إلى أن “حتّى لو كانت المستلزمات متوافرة في المستودعات وتكفي لنهاية العام، لكن المستشفيات غير قادرة على شرائها فلا وكيل سيعطي بضاعته مجاناً.”