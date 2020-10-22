كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 36 دقيقة قضاء أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري تعميما باستمرار إقفال قصر العدل في بعبدا كليا ليوم غد الجمعة في 23 الحالي. ويأتي هذا التعميم سندا الى قرار وزارة الداخلية والبلديات بإغلاق بلدة بعبدا- اللويزة بسبب إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة المشار اليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضي خوري: لاستمرار اقفال قصر عدل بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.