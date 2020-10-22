لبنان | لا اصابات جديدة في حرار اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:18 مساءً - منذ 23 دقيقة

اشار التقرير اليومي لخلية الأزمة في بلدة حرار، عن “عدم تسجيل أي إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا، ويبقى عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم 13 حالة، 11 حالة تم شفاؤها، حالتان تتلقيان العلاج المناسب”.

ودعت ” كل من يشعر بعوارض المرض الإلتزام بتدابير السلامة العامة والمبادرة بالإتصال بالرقم التالي :70745748″، وذكرت الاهالي بـ”ضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار covid19″.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 16 حالة وفاة و1450 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 67029.

كما صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 608 فحصا.

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– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 580 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 1”.