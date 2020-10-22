لبنان | على أثر تكليف الحريري… الثوار يقطعون عدد من الطرقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

تجمع مساء اليوم الخميس عدد من الناشطين عند جسر جل الديب، احتجاجا على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، مطلقين شعار “عن حقك دافع”، مطالبين بـ”اسقاط المنظومة الحاكمة بأكملها وبشكل نهائي”، وسط انتشار للجيش وقوى الامن الداخلي في المنطقة.

كما تم قطع الطريق على تقاطع الصيفي بالاتجاهين.

يذكر أنه تم اليوم تسمية الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة في الذكرى السنوية تقريباً على اندلاع ثورة 17 تشرين ما سيشكل استفزازاً للبعض.

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وحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الاستشارات النيابية غير الملزمة الساعة 1:20 من بعد ظهر الجمعة.

وفور تكليفه، أشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون أطلعني على نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي افضت الى تكليفي تشكيل الحكومة الجديدة، وأشكر من سموني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين”.

وشكر من بعبدا، “الزملاء النواب، وبخاصة إلى الذين شرفوني بتسميتي لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها”.

وتوجه إلى اللبنانيين “الذين يعانون الصعوبات الى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى اعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت، وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الوقت داهم، والفرصة امام بلدنا الحبيب هي الوحيدة والأخيرة”.