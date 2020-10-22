لبنان | شينكر: الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعتين

اكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ان “الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين الذين ينخرطون في الفساد واساءة استخدام السلطة، بعض النظر عن المحادثات الجارية في شأن الحدود البحرية” واضاف “لن أعلق على تسمية الحريري أو اي سياسي آخر”

وقال شينكر “زرت لبنان مؤخرا وركزت على أهمية الإصلاحات وكررنا التأكيد على فكرة أن العمل كالمعتاد غير مقبول”.

وأضاف “لازلنا نقف مع الشعب اللبناني ومصرين على ضرورة الإصلاح والشفافية وأن يكون هناك محاسبة للجرائم التي تم إرتكابها”.

واكد شينكر ان الولايات المتحدة قالت أن “هناك مبادئ مهمة مثل الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد وأيا كانت الحكومة التي ستتولى الأمر في لبنان فإذا أردات أن تخرج البلاد من الأزمة ينبغي الوفاء لكل هذه المتطلبات من أجل الحصول على المساعدات الدولية وإعادة لبنان إلى المسار الصحيح”.