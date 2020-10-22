لبنان | الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:18 مساءً - منذ 4 ساعات تحليق للطيران الاسرائيلي يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في هذه الاثناء فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا على علو منخفض. كما تشهد الأجواء الجنوبية وتحديدا قرى وبلدات قضاء صور تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض. و تشهد قرى منطقة جزين تحليقا مكثفا للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض.

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