لبنان | بالفيديو: أناشيد مؤيدة لـ بري في الطريق الجديدة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ 55 ثانية آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 5:12 مساءً أناشيد مؤيدة لـ بري في الطريق الجديدة إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشبان من الطريق الجديدة يرددون اناشيد مؤيدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن قام بتسهيل وصول الرئيس سعد الحريري الى مرحلة التكليف. Advertisements وكانت الإستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، قد أفضت اليوم الخميس إلى تكليف الرئيس سعد الحريري الى تأليف الحكومة الجديدة.

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