لبنان | 9 قوانين في الجريدة الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 4:11 مساءً

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، في العدد 41، القانون رقم 189، وهو قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.

كما نشرت الجريدة، في عددها الأسبوعي، القانون رقم 193 والذي يلزم المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020 ـ 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل عام 2020 ـ 2021، والقانون رقم 194 الرامي إلى حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.