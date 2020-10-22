لبنان | 9 قوانين في الجريدة الرسمية

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 4:11 مساءً
الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، في العدد 41، القانون رقم 189، وهو قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
كما نشرت الجريدة، في عددها الأسبوعي، القانون رقم 193 والذي يلزم المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020 ـ 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل عام 2020 ـ 2021، والقانون رقم 194 الرامي إلى حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.