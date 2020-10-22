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كهرباء لبنان
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أنه “طرأ صباح اليوم الخميس الواقع فيه 22/10/2020 عطل مفاجئ على مروحة الهواء الرئيسية التابعة للمجموعة الثالثة في معمل الجية الحراري، مما تسبب بدخان أسود دام لدقائق عدة.
وقامت فرق الصيانة بالكشف على المروحة، وتبين أن سبب المشكلة هو أحد الكابلات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا العطل وإعادة الوضع إلى طبيعته”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كهرباء لبنان توضح سبب الدخان الاسود المتصاعد من معمل الجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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