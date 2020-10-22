لبنان | كهرباء لبنان توضح سبب الدخان الاسود المتصاعد من معمل الجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أنه “طرأ صباح اليوم الخميس الواقع فيه 22/10/2020 عطل مفاجئ على مروحة الهواء الرئيسية التابعة للمجموعة الثالثة في معمل الجية الحراري، مما تسبب بدخان أسود دام لدقائق عدة.

وقامت فرق الصيانة بالكشف على المروحة، وتبين أن سبب المشكلة هو أحد الكابلات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا العطل وإعادة الوضع إلى طبيعته”.