لبنان | وفاة شاب بحريق في خراج بلدة قبة شمرا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين

توفي شاب من آل الموري، في حريق اندلع في غرفة كان في داخلها في بلدة قبة شمرا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وقد عمل عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين -العبدة على اخماده.

وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية لمعرفة مسببات الحريق الذي اتى على كل ما في داخل الغرفة.