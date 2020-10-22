لبنان | وفاة شاب بحريق في خراج بلدة قبة شمرا

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وفاة شاب بحريق في خراج بلدة قبة شمرا
توفي شاب من آل الموري، في حريق اندلع في غرفة كان في داخلها في بلدة قبة شمرا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وقد عمل عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين -العبدة على اخماده.
وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية لمعرفة مسببات الحريق الذي اتى على كل ما في داخل الغرفة.
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