لبنان | تمثال كبير للقديس شربل في طريقه إلى زحلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين تمثال كبير للقديس شربل في طريقه إلى زحلة انتهت اللمسات الأخيرة على تمثال للقديس شربل الذي يفوق ارتفاعه السبعة امتار والذي سينتقل ليُرفع على احدى تلال مدينة زحلة. وانطلق التمثال من الجديدة حيث تم نحته مرورًا بالمديرج وصولاً إلى زحلة.

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