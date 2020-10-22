لبنان | بالفيديو: الحريري رئيساً مكلفاً لتأليف الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 2:07 مساءً

إختتمت الإستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، بحصول رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على 65 صوتاً من أصوات النواب، بعد أن تمّ تسميته كما قال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف من قصر بعبدا من قبل: رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، كتلة المستقبل، كتلة التكتل الوطني، كتلة اللقاء الديمقراطي، كتلة الوسط المستقل، الكتلة القومية الاجتماعية، كتلة نواب الأرمن، كتلة التنمية والتحرير (وتضم النائب قاسم هاشم)، والنواب المستقلون: نهاد المشنوق، ادي دمرجيان، ميشال ضاهر، جهاد الصمد، جان طالوزيان.

وقد إمتنع 53 نائباً عن تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وهم: نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وتضم: “محمد رعد، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، علي عمار، علي ‏فياض، علي المقداد، حسن عز الدين، انور جمعه، أمين شري، حسين ‏جشي، ابراهيم الموسوي، ايهاب حماده.

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كتلة اللقاء التشاوري (بإستثناء النائب قاسم هاشم الذي شارك مع كتلة التنمية والتحرير، عدنان طرابلسي)، الوليد سكرية، فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد.

واضاف شنطف “سيستدعي رئيس الجمهورية الرئيس الحريري الى قصر بعبدا حيث سيعقد في البداية اجتماع ما بين الرئيسين عون وبري، ليطلع الرئيس عون بري على نتيجة الاستشارات بعد ذلك سينضم الرئيس الحريري الى الرئيسين عون وبري، حيث سيكون هنالك اجتماعا ثلاثيا يكلف على اثره الرئيس الحريري لتأليف الحكومة، وبعدها سيخرج الحريري ليلقي كلمة يطلع فيها اللبنانيين عن برنامجه للمرحلة المقبلة”.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدأ عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، في قصر بعبدا، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المُكلف تأليف الحكومة.