لبنان | 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 عناصر من “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 1:21 مساءً

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على ثلاثة عناصر ينتمون لـ”حزب الله” لدورهم في عملية اختطاف طائرة عام 1985، قتل خلالها مواطن أميركي.

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وكتبت الوزارة ثلاث تغريدات على الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” تدعو فيها إلى المساعدة في القبض على محمد علي حمادي، وعلي عطوة وحسن عز الدين، ونشرت صورهم.

وقالت: “إذا كان لديك معلومات قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار! اتصل بنا اليوم عبر تلغرام وسغنال وواتساب على الرقم 0012022941037”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى حزيران من العام 1985، عندما قام عناصر من “حزب الله” بخطف طائرة خطوط “تي دبليو إيه” في طريقها من أثينا إلى روما، ثم حولوا وجهتها إلى بيروت، ثم غادرت من هناك إلى الجزائر العاصمة