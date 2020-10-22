لبنان | عدوان: الطبقة السياسية لم تتعلم شيئاً وهي اليوم أمام امتحان كبير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد النائب جوراج عدوان بعد لقاء الرئيس عون في قصر بعبدا على خلفية الاستشارت النيابية الملزمة أن كلتة الجمهورية القوية لم تسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة العتيدة انطلاقاً من مبادئنا ولكن أخذنا بعين الاعتبار أنّ الشخص الذي يُكلّف اليوم لديه أكثرية بالمكوّن الذي يمثّله ومنعاً من تفسير اختيارنا لشخص آخر بشكلٍ خاطئ

وقال عدوان متحدثاً باسم تكتل “الجمهورية القوية”: هل تعلّم القابضون على السلطة أنّه لا يمكنهم الإستمرار بما قاموا وما زالوا يقومون به؟ وأنّ الناس يريدون العيش الكريم؟ فعلاً لا أعرف وتجاربنا الماضية تقول إنّ هذه الطبقة لم تتعلم شيئاً وهي اليوم أمام امتحان كبير

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وأكد عدوان أنهم سيراقبون عمليّة تأليف الحكومة التي إن خضعت للمواصفات التي يُحكى عنها منذ أسابيع فإنّها لا تتطلّب سوى ساعات أو بضع أيّام على الأكثر للخروج إلى العلن

وختم عدوان قائلاً: “نذكّر بأنه منذ أيلول 2019 وقبل الحراك في 17 تشرين وقبل المبادرة الفرنسيّة عبّر جعجع عن قناعتنا بحكومة مستقلين وأصحاب اختصاص لإنقاذ البلد وتأمين الإصلاح وأنّ هذا هو الحلّ الوحيد للخروج من الورطة؟

وتعليقاً على الموقف المرتقب من النائب جان طالوزيان حول تسمية سعد الحريري، قال عدوان: مَن يتّخذ قراراً مغايراً لقرار كتلتنا يكون هو مَن قرّر الخروج من الكتل.