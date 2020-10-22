لبنان | رئيس جمعية تجار بعلبك تعرض لعملية سلب 400 الف دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة
بعلبك - الهرمل
تعرض رئيس جمعية تجار بعلبك الوسط التجاري حسين عواضة لعملية تشليح نحو 400 الف دولار واطلاق نار على سيارته من قبل مجهولين على طريق دورس بعلبك.
وقد ضرب الجيش اللبناني على الفور طوقاً في بلدة دورس لملاحقة الفاعلين.
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