لبنان | قوى الأمن تعلن توقيف 4 ممن أحرقوا قبضة الثورة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ 7 ثواني المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه بعدما “قام بعض الشبان باحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء- بيروت، اعطيت الأوامر لتوقيف الفاعلين، فتمكنت شعبة المعلومات من توقف اربعة منهم” مؤكدة أن التحقيق جار باشراف القضاء المختص.

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