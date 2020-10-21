لبنان | توضيح لقوى الأمن حول إشكال الميناء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

أصــدرت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة بلاغاً أعلنت فيه أنه، “بتاريخ اليوم 21/10/2020، وأثناء توجّه قوة من قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي لإزالة مخالفة بناء في محلة الميناء حي الرملة، وهي كناية عن إشادة شقة في الطبقة السابعة مسقوفة بألواح من التوتية دون أعمدة والعائدة للمدعوين (ش. ر.، وهـ. ر.).

وأضاف البيان، “ولدى وصول القوة إلى مكان المخالفة ومحاولتها الدخول إلى المبنى، تعرّضت لإطلاق نار من عدة جهات من قبل مجهولين بواسطة مسدسات حربية وبوابل من الحجارة، وكذلك أحجار الخفان من الأبنية المجاورة ومن الأشخاص الموجودين في محيط البناء الكائن فيه المخالفة، والذي بلغ عددهم أكثر من /100/ شخص من الفتيان والنساء والرجال”.

وتابع، “وبعد إصابة عنصرين من القوة وتعرّض ثلاث آليات عسكرية لأضرار من جراء رمي الحجارة، وعند الاستمرار بالاعتداء على العناصر، أعطى آمر القوة الأمر بإطلاق النار في الهواء لتأمين خروجهم من المكان، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات في صفوف المدنيين. والفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق اللحظات الأخيرة في خلال خروج العناصر من المحلة، خلال الاعتداءات التي تعرّضوا لها والتي دامت حوالى /20/دقيقة”.