لبنان | بالفيديو: تجمع في وسط بيروت رفضاً لتكليف​ الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 6:22 مساءً

رفضاً ل​تكليف​ رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بتشكيل حكومة جديدة، نفذ عدد من الثوار ​ وقفة احتجاجية أمام ​بيت الوسط​ في ​بيروت,​ وتواجد في المكان مناصرون ل​تيار المستقبل​.

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وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: ” يلا ارحل يا سعد، نعم لمحاسبة سعد لا لمحاصصة”.

وقام الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية​ بالفصل بين الجانبين.