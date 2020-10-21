لبنان | بالفيديو: تجمع في وسط بيروت رفضاً لتكليف​ الحريري

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آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 6:22 مساءً
تجمع في وسط بيروت
رفضاً لتكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، نفذ عدد من الثوار وقفة احتجاجية أمام بيت الوسط في بيروت, وتواجد في المكان مناصرون لتيار المستقبل.
وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: ” يلا ارحل يا سعد، نعم لمحاسبة سعد لا لمحاصصة”.
وقام الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالفصل بين الجانبين.
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