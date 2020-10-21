لبنان | بالفيديو: زوبعة هوائية تضرب مرفأ بيروت والأبنية المحيطة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 5:34 مساءً زوبعة تضرب مرفأ بيروت بينما يعيش لبنان بأكلمه وسط زوبعة سياسية اقتصادية مالية، ضربت زوبعة “هوائية” مرفأ بيروت اليوم، تحديدا مكان حصول إنفجار 4 أب مما أدى إلى تضرر بعض الأبنية المجاورة. وصوّر المارة عدة مقاطع لـمشهد الزوبعة أمام المرفأ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع أدناه .

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