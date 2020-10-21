لبنان | فنيو الطيران المدني المناوبون يعلنون التوقف عن المناوبة لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات مطار بيروت صدر عن الفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني بيان يعلنون فيه التوقف عن تأمين اعمال المناوبة الليلية والالتزام فقط بالدوام النهاري، وفقا للقانون الذي يؤكد ان لا عمل بلا أجر.

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