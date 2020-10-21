لبنان | العماد جوزيف عون يفتتح “المدينة النموذجية للتدريب على القتال”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 3:59 مساءً

افتتح قائد الجيش العماد جوزيف عون في حمّانا، المدينة النموذجية للتدريب على القتال في الأماكن المبنية، التابعة لمديرية المخابرات-فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، وجال في أقسامها واطّلع على تجهيزاتها. وحضر مناورة نفذها عناصر الفرع، تحاكي القضاء على خلية إرهابية وتحرير مخطوفين مع استخدام التغطية الجوية.

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ثم اجتمع العماد عون بالضباط والعسكريين، وأعرب عن فخره بالإنجازات الكبيرة التي حققها فرع المكافحة، ومشيداً بمستوى الاحتراف والروح المعنوية والوطنية العالية التي يتحلّى بها عناصره.

وشدد على أهمية التدريب النوعي والمميَّز لتنمية مهارات العسكريين، منبها إلى حُسن استخدام العتاد المتوافر للتعويض عن النقص في التسليح والمعدات.

إشارة إلى أن هذه المدينة النموذجية تعتبر مركزاً متطوراً للتدريب على العمليات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب باستعمال تقنيات حديثة للرصد والمراقبة والقيادة والسيطرة، والتي تساعد في الحفاظ على جهوزية العسكريين لتنفيذ مهمّات حساسة خلال مدة قصيرة.