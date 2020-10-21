لبنان | دهم مستودعا في الطريق الجديدة في داخله غالونات مازوت وبنزين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 2:53 مساءً طريق الجديدة أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه “بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مراون عبود، دهم فوجا اطفاء وحرس بيروت مستودعا في منطقة الطريق الجديدة – حي الفاكهاني، يحتوي حوالى 180 غالون مازوت وحوالي 17 غالون بنزين”.

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