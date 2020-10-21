لبنان | كركي: أولوياتنا متابعة قضايا الناس عبر وسائل الاتصال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:22 مساءً - منذ 12 ثانية

أكدت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام الدكتور محمد كركي يعمل منذ توليه مهامه على تطوير قدرات المؤسسة الخدماتية والادارية والمعلوماتية، وعليه فإن كل من مديرية التفتيش الاداري ودائرة الشكاوى يسهران على متابعة قضايا المضمونين بشكل دقيق وفوري، واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تأمين حسن سير العمل وحماية حقوق المضمونين.

وقالت في بيان: “مع ظهور وباء كورونا في شهر آذار 2020 وانتشاره بشكل كبير ومتسارع، كان لا بد من حشد الجهود واتخاذ الخطوات الضرورية للحد من تفاقم هذه الازمة الصحية، ومن موقعه بالصفوف الأمامية للدفاع وحماية الأمن الصحي للمواطن اللبناني، عمل الصندوق، إدارة وموظفين، على تحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل إمكانيات الضمان في مجال المكننة لانشاء منصات إلكترونية توفر على المواطن عناء التنقل بين المراكز والمديريات منعا للاكتظاظ والزحمة، وذلك من ضمن مجموعة من التدابير الوقائية والتي صنفت من الاكثر جدية والتزاما لناحية التباعد الاجتماعي والتعقيم ووضع الكمامات، وخصصت الإدارة ميزانية لهذه الغاية”.

واضافت: “عبر هذه المنصات الالكترونية، أصبح بإمكان المضمون حجز مواعيد لإنجاز المعاملات كافة (تقديم أدوية، قبض فواتير، دفع مستحقات، إجراء تحقيقات على أنواعها :تحقيق اجتماعي للوالدين/الاولاد/الزوج، تحقيق بلوغ سن لمن تخطى السن القانونية وما زال يمارس عملا فعليا، تحقيق سائق). أما أصحاب المؤسسات فقد خصهم الضمان بمنصة مستحدثة لمصلحة الاشتراكات تمكنهم من أخذ مواعيد لدفع النتائج المالية العائدة لتقارير التفتيش، تقسيط الديون، توقيع السندات وتسديد الدفعة الاولى”.

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ولفتت الى ان انطلاقا من سياسيته الايجابية وارادته الصلبة في إدارة الأزمات وتحويلها الى فرصة، عمد كركي الى تغذية صفحات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، تويتر) والانخراط في العالم الرقمي ليس فقط من أجل مواكبة التطور وتحسين أساليب سير العمل، إنما أيضا لتعزيز الشفافية والثقة بين الضمان وبين المضمونين عبر التواصل المباشر، وأصبحت هذه الصفحات المنبر الذي يطل من خلاله المدير العام وإدارة الصندوق على الناس من أجل إطلاعهم على أبرز وأهم المستجدات من قرارات واجراءات يتخذونها والتي تصب في مصلحة المضمونين والمتعاملين مع الصندوق وتعكس مدى جدية مساعيهم من أجل حماية الحقوق وتأمين الأمن الصحي والاجتماعي.

وقالت: “في سياق متصل وعلى ضوء المراجعات التي تلقاها كركي مباشرة من المضمونين وأصحاب العمل أو المؤسسات الإعلامية ، فإن المدير العام أعطى توجيهاته اللازمة بمتابعة كافة أنواع مراجعات المضمونين (شكاوى، استفسارات، متابعات…) في رسائل نصية عبر تطبيق Messenger بحيث يشعر المضمون أنه يلقى آذانا صاغية لما قد يواجهه من معوقات وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لتذليلها”.

وأعلن البيان أن كركي أكد أن روابط المنصات الاكترونية التابعة للمراكز التي تعمل وفق هذه الآلية موجودة في منشور (Post)على صفحة الضمان الرسمية عبر تطبيق فايسبوك (Facebook) “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان” جرى ترميزه في أعلى الصفحة (Pinned Post) إضافة الى صورة مستند يتضمن أرقام هواتف مراكز الصندوق كافة”.

ودعا كركي اللبنانيين وبخاصة المضمونين وأصحاب العمل الى التعاون ومتابعة صفحات الصندوق كي نعبر سويا الى عمل مؤسساتي رقمي متطور وإنجاز معاملاتهم ومراجعتهم استنادا لما تم بيانه أعلاه