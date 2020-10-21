لبنان | الصايغ: أين نحن من صهرٍ عاث في الدولة فشلاً وتطرّفاً وفساداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:22 مساءً - منذ 4 دقائق آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 2:05 مساءً النائب فيصل الصايغ غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر تويتر قائلا: “أين نحن من رئيس للجمهورية يطرح حلولاً لمشاكل اللبنانيين ويقود عملية إصلاحٍ تنقذهم من حالتهم المزرية، بدل الشكوى من واقعٍ شارك في الوصول إليه ويساهم في تأزيمه؟ وأين نحن من صهرٍ عاث في الدولة فشلاً وتطرّفاً وفساداً وتهرّباً من تحمّل المسؤولية؟ حمى الله لبنان واللبنانيين من الحقيقة المرّة القائلة: فالج لا تعالج!”.

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