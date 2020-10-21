لبنان | دار الفتوى: الخميس 29 الحالي ذكرى المولد النبوي الشريف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، في بيان “ان ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442هـ، يوافق 29 تشرين الأول 2020م”.

وأضافت: “هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة في هذه الذكرى العظيمة التي لها معان سامية في الرحمة والمحبة والأخلاق والقيم الإنسانية، سائلا الله عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان”.