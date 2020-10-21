لبنان | قتيل خنقاً في حي السلم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 11:40 صباحًا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 17-10-2020، نقل ي.م. (مواليد عام 2004، سوري) إلى مستشفى الرسول الأعظم، بذريعة سقوطه عن سطح مبنى في محلة حي السلم، وما لبث أن فارق الحياة.

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من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، توصلت الى أنه لم يحصل أي سقوط عن سطح مبنى في المحلة المذكورة.

بنتيجة التحقيقات المكثفة والمتابعة، تبين أنه كان يوجد برفقة المتوفى على سطح المبنى مجموعة من الشبان، وهم كل من:

– ر.ب. (مواليد عام 1996، لبناني)

– م. ب. (مواليد عام 2001، لبناني)

– ح. ن. (مواليد عام 2002، لبناني)

– ع. س. (مواليد عام 2003، لبناني)

– ع. ف. (مواليد عام 2003، لبناني)

وقد حصل مشادة كلامية بين الأول وبين المتوفي بسبب سوء معاملة الأخير لكلب، تطور الى عراك بالأيدي، تدخل على أثره الثاني، ما أدى الى وفاة (ي.م.) خنقا نتيجة الضغط على رقبته من قبل المذكورين.

أوقف كل من (ر.ب.) و (م.ب.) وأودعا المرجع المختص وترك الاخرون رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص”.