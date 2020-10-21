لبنان | بلدية شحيم: 8 إصابات جديدة

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كورونا لبنان
أعلنت بلدية شحيم في بيان “تسجيل 8 إصابات جديدة في البلدة بفيروس “كورونا”، وطلبت كل من خالطهم خلال الأسبوع الماضي الاتصال على الرقمين التاليين: 76/989552 – 03/951266.
وبذلك يصبح العدد التراكمي:
– مصابون ضمن بلدة شحيم: 118
– مصابون من شحيم يسكنون خارجها: 14
– عدد حالات الوفاة: 2
– عدد حالات الشفاء الاجمالية: 135
وتمنت البلدية للجميع الشفاء العاجل، مذكرة بضرورة اتباع أساليب الوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة بصورة دائمة.
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