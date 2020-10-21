لبنان | بلدية شحيم: 8 إصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 55 دقيقة

أعلنت بلدية شحيم في بيان “تسجيل 8 إصابات جديدة في البلدة بفيروس “كورونا”، وطلبت كل من خالطهم خلال الأسبوع الماضي الاتصال على الرقمين التاليين: 76/989552 – 03/951266.

وبذلك يصبح العدد التراكمي:

– مصابون ضمن بلدة شحيم: 118

– مصابون من شحيم يسكنون خارجها: 14

– عدد حالات الوفاة: 2

– عدد حالات الشفاء الاجمالية: 135

وتمنت البلدية للجميع الشفاء العاجل، مذكرة بضرورة اتباع أساليب الوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة بصورة دائمة.