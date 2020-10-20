طارق المجذوب والياس بو صعب
أشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، عبر “تويتر”، الى أنني “ما أنا يلّي بغيّر أقوالي… يلّي بقول الحقيقة بيبقى يكررها ما دام فيه نبض”. وأرفق تغريدته بوسم “يسقط حكم الفاسد”.
كلام المجذوب جاء رداً على كلام وزير التربية السابق الياس بو صعب الذي قال ان المجذوب تراجع عن اتهاماته له بالفساد أمام القاضي.
وكان الوزير المجذوب قد أشار سابقاً إلى أن “الفساد مستشري في الوزارة، والغالبية الكبرى من الموظفين هم سياسيون”، مؤكدا أن “موازنة وزارة التربية والتعليم العالي كانت 900 مليون دولار، وهذا المبلغ كان يجب أن يضع الوضع التربوي في لبنان في مراكز متقدمة أكثر بكثير من ما هي عليه، بالإضافة إلى البرامج الأخرى تحصل على موازنات أكثر من 400 مليون دولار.
وشدد حينها على أن “وزارة التربية منهوبة، ولو بقيت أكثر، لكان شاب شعري أكثر، وما رأيته غير مقبول إطلاقا، وهناك بعض الموظفين يتحدون الوزير وعند اتخاذ إجراء لا يتم تبليغه به.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب رداً على بو صعب: “يلّي بيقول الحقيقة بيبقى يكرّرها ما دام فيه نبض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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