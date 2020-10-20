المحامي محمد السيد
أعلن المحامي محمد السيد في بيان:
“بوكالتنا العامة عن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا والمسجلة لدى الكاتب العدل في الدامور بالتكليف جورج القزي برقم 4809/2019 تاريخ 11/12/2019، وبالإشارة الى ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية من خبر يتناول موكلنا المذكور ويتضمن تجنيا وتشهيرا به واتهامه بالقيام بأعمال إحتكار وتهريب وتخزين المحروقات، يهمنا أن نوضح أن ما ورد في الخبر المذكور من وقائع ملفق ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وإن المزاعم الواردة فيه عارية عن الصحة، فالموكل يتمتع بالمناقبية والمسؤولية كما أن محطة المحروقات العائدة إليه مفتوحة على الدوام وهي تقوم بخدمة الزبائن في شكل مستمر وفي مختلف الظروف، وهو لا يقوم بأي من أعمال الإحتكار والتهريب والتخزين المزعومة.
ختاما يحتفظ الموكل بكافة حقوقه تجاه من يتعرض له بالاساءة والتشهير والإضرار به بأي شكل من الأشكال”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وكيل “أبو شقرا”: موكلي لا يقوم بأي احتكار وتهريب ولا يخزن النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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