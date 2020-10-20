لبنان | كورونا في لبنان.. الإصابات عادت لتتجاوز الألف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 9:06 مساءً وزارة الصحة العامة أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي: Advertisements “تسجيل 1392 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 64336 حالة”.

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