لبنان | هادي حبيش: لسنا أمام أزمة سياسيين بل أمام أزمة نظام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - اعتبر النائب هادي حبيش أن الجميع معني بالمبادرة الفرنسية وبنودها، لافتا الى أن الرئيس سعد الحريري مستعجل على تأليف الحكومة لأنه يدرك سوء الوضع بالنسبة للناس.

وقال حبيش في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” : “جلنا على الكتل النيابية، لأن رئيس كتلتنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وأراد أن يلمس التزام الكتل بكامل بنود المبادرة الفرنسية”، مضيفا: “سمعنا من كلّ الكتل ايجابية مطلقة، باستثناء كتلة حزب الله التي كانت ايجابية ولكن لديها بعض الملاحظات في بنود الورقة الفرنسية”.

وفي خضم الحديث عن العبء المعيشي، وردا على سؤال، قال حبيش: “يجب أن تفهم الناس اننا اليوم قد نضطر الى فرض ضرائب اضافية مقابل أن نعيد الدولار الى عتبة الـ4000 ليرة مثلا والبلاد وصلت الى هذا المكان جراء الأزمات السياسية والخلافات”.

واشار الى أن “عددا كبيرا من الاصلاحات مطلوب اليوم من مجلس النواب ونحتاج الى موافقة كلّ الكتل ويجب أن نكون يدا واحدة من أجل هذه المبادرة”.

وردا على سؤال حول موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال حبيش: “لم أقتنع بموقف جعجع في موضوع تسمية الحريري فالاشكالية بنظري ليست في تسمية الحريري من عدمها والذهاب الى استقالة المجلس النيابي كانت خطوة لتنجح لو لم يكن هناك على الطاولة الورقة الفرنسية “. وسأل: “هل نرمي للفرنسي استقالة مجلس النواب وتعطيلا للمؤسسات الدستورية في حين أن الفرنسي يطرح اجراء اصلاحات لبدء المساعدات”.

وقال: “الافضل ان نذهب الى حكومة بعيدة عن الطبقة السياسية بالمباشر والمطلوب تشكيل حكومة ليست من هذه الطبقة بالمباشر ولكن وفي الوقت نفسه ليست على عداء مع الطبقة السياسية”.

واضاف:”رأيي الخاص أننا لسنا أمام أزمة سياسيين بل أمام أزمة نظام فنحن في بلاد لانتخاب رئيس أو تشكيل حكومة نحتاج الى “تسعاوية لمار شربل”، متابعا: “يجب ايجاد حلّ لهذا النظام السياسي التعطيلي”.

وشرح: “قرار في الكهرباء يحتاج الى موافقة كلّ الطوائف! وصلنا الى التعطيل بسبب النظام السياسي”.وتابع: “”شو دخل الكهربا بالميثاقية”؟ وقعنا بثغرات موجودة في الدستور وزدنا عليها الميثاقية لتعطيل المعطّل”.

وشدد على أن “أزمة السلاح أيضا أزمة جوهرية”.

وعن شكل النظام الجديد أو لصالح من يكون التغيير في النظام، قال حبيش: “الغاء الطائفية السياسية يعني حكم الاكثريات للاقليات”.

من ناحية اخرى قال حبيش: “وصلت الى مكان “ما إلي عين قول إنّي نايب” فبتنا نُشتم لأننا من هذه الطبقة السياسية”؟

وعمّا اذا كان الحريري سيتمكن من تشكيل حكومة، قال: “برأيي سيتمكّن الرئيس الحريري من تشكيل حكومة فهناك ضرورة لذلك حكومة ومبادرة فرنسية”. وقال: “الهدف الأساسي أن نستطيع الوصول الى حكومة لا تشارك فيها الاحزاب ولكن بالوقت عينه لا تغضب عليها الأحزاب لأنها من سيعطي الثقة.

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وردا على سؤال عمّا اذا كان فرنجية أو الطاشناف قد اشترطوا اي شيء لتسمية الحريري، قال: “فرنجية ابلغنا انه يسمّي الحريري من دون طلب اي وزراء كذلك الطاشناق فالجميع يريد حكومة”.

وشدد على أن “مسألة وزارة المالية محسومة أما كيفية تسمية الوزراء فتبقى للرئيس المكلف”.

ردّا على سؤال حول موقف التيار والقوات، قال حبيش: “تيار المستقبل بما يمثّل في الشارع السني لم يشارك في الحكومة السابقة وتمّ تأليف حكومة من دونه”. واضاف: “حكومة دياب كان فيها 4 افرقاء ولم يسمّها أحد حكومة تحالف رباعي”.

وعن الدور الاميركي، اعتبر حبيش أن “الاميركي لم يخرج من المنطقة حتّى يعود ليدخل اليها والخارجية الاميركية حثّت الرئيس على الاسراع في تأليف حكومة ومساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر كان واضحا بكلامه عن ضرورة الذهاب الى الاصلاحات اذا الفرنسي والاميركي متفقان على الاسراع في تشكيل حكومة واجراء الاصلاحات”.

وتابع: “اتى ماكرون وقال للطبقة السياسية “قعدولي على جنب” وفي نفس الوقت جلس معهم على الطاولة وهذه المعادلة نفسها هي المعادلة التي يجب أن تقوم حكوميا”.

وعن الموقف من حزب الله، قال: “انا زعلان من حزب الله اكتر منّك بس بتقلي ما اعمل حكومة معو؟ شو بعمل بالبلد؟ العالم جوعانة”.

ورأى أنه “من المفترض أن يُكلّف الحريري الخميس”، مضيفا: “حزب الله لم يسمّ ولا مرّة الرئيس سعد الحريري ولا أدري إن كان سيسمّيه اليوم”.

وتابع: “بالنسبة لنا من يسمّي الرئيس الحريري “شكرا و اهلا وسهلا” “.

وفي ملف التدقيق، اضاف: ” الجميع قال انه مع التدقيق الجنائي وان كان ما تريده “الفاريس” يتضارب مع قوانين لبنان فيجب عندها تعديل القوانين”.

وقال: “انا مع قانون الاثراء غير المشروع ولكن اعترضنا في مجلس النواب لأنه لا يمكن محاكمة نائب من دون رفع حصانة أو محاكمة وزير أمن دون المجلس الاعلى للوزراء والرؤساء”.

وفي الختام شدد على أن “لدى الحريري نيّة بالاسراع في تشكيل الحكومة وأنا شخصيا اتمنى أن يشكل الحكومة في اسبوع او اثنين”.

وكشف أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تدخل لحلّ موضوع خلافه مع القاضية غادة عون وهي طلبت مهلة لمراجعة مرجعياتها و”كلّو بينحلّ”، قائلا: “ما برفض طلب للبطريرك”.