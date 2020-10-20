لبنان | هادي حبيش: لسنا أمام أزمة سياسيين بل أمام أزمة نظام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - اعتبر النائب هادي حبيش أن الجميع معني بالمبادرة الفرنسية وبنودها، لافتا الى أن الرئيس سعد الحريري مستعجل على تأليف الحكومة لأنه يدرك سوء الوضع بالنسبة للناس.
وقال حبيش في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” : “جلنا على الكتل النيابية، لأن رئيس كتلتنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وأراد أن يلمس التزام الكتل بكامل بنود المبادرة الفرنسية”، مضيفا: “سمعنا من كلّ الكتل ايجابية مطلقة، باستثناء كتلة حزب الله التي كانت ايجابية ولكن لديها بعض الملاحظات في بنود الورقة الفرنسية”.
وفي خضم الحديث عن العبء المعيشي، وردا على سؤال، قال حبيش: “يجب أن تفهم الناس اننا اليوم قد نضطر الى فرض ضرائب اضافية مقابل أن نعيد الدولار الى عتبة الـ4000 ليرة مثلا والبلاد وصلت الى هذا المكان جراء الأزمات السياسية والخلافات”.
واشار الى أن “عددا كبيرا من الاصلاحات مطلوب اليوم من مجلس النواب ونحتاج الى موافقة كلّ الكتل ويجب أن نكون يدا واحدة من أجل هذه المبادرة”.
وردا على سؤال حول موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال حبيش: “لم أقتنع بموقف جعجع في موضوع تسمية الحريري فالاشكالية بنظري ليست في تسمية الحريري من عدمها والذهاب الى استقالة المجلس النيابي كانت خطوة لتنجح لو لم يكن هناك على الطاولة الورقة الفرنسية “. وسأل: “هل نرمي للفرنسي استقالة مجلس النواب وتعطيلا للمؤسسات الدستورية في حين أن الفرنسي يطرح اجراء اصلاحات لبدء المساعدات”.
وقال: “الافضل ان نذهب الى حكومة بعيدة عن الطبقة السياسية بالمباشر والمطلوب تشكيل حكومة ليست من هذه الطبقة بالمباشر ولكن وفي الوقت نفسه ليست على عداء مع الطبقة السياسية”.
واضاف:”رأيي الخاص أننا لسنا أمام أزمة سياسيين بل أمام أزمة نظام فنحن في بلاد لانتخاب رئيس أو تشكيل حكومة نحتاج الى “تسعاوية لمار شربل”، متابعا: “يجب ايجاد حلّ لهذا النظام السياسي التعطيلي”.
وشرح: “قرار في الكهرباء يحتاج الى موافقة كلّ الطوائف! وصلنا الى التعطيل بسبب النظام السياسي”.وتابع: “”شو دخل الكهربا بالميثاقية”؟ وقعنا بثغرات موجودة في الدستور وزدنا عليها الميثاقية لتعطيل المعطّل”.
وشدد على أن “أزمة السلاح أيضا أزمة جوهرية”.
وعن شكل النظام الجديد أو لصالح من يكون التغيير في النظام، قال حبيش: “الغاء الطائفية السياسية يعني حكم الاكثريات للاقليات”.
من ناحية اخرى قال حبيش: “وصلت الى مكان “ما إلي عين قول إنّي نايب” فبتنا نُشتم لأننا من هذه الطبقة السياسية”؟
وعمّا اذا كان الحريري سيتمكن من تشكيل حكومة، قال: “برأيي سيتمكّن الرئيس الحريري من تشكيل حكومة فهناك ضرورة لذلك حكومة ومبادرة فرنسية”. وقال: “الهدف الأساسي أن نستطيع الوصول الى حكومة لا تشارك فيها الاحزاب ولكن بالوقت عينه لا تغضب عليها الأحزاب لأنها من سيعطي الثقة.
وردا على سؤال عمّا اذا كان فرنجية أو الطاشناف قد اشترطوا اي شيء لتسمية الحريري، قال: “فرنجية ابلغنا انه يسمّي الحريري من دون طلب اي وزراء كذلك الطاشناق فالجميع يريد حكومة”.
وشدد على أن “مسألة وزارة المالية محسومة أما كيفية تسمية الوزراء فتبقى للرئيس المكلف”.
ردّا على سؤال حول موقف التيار والقوات، قال حبيش: “تيار المستقبل بما يمثّل في الشارع السني لم يشارك في الحكومة السابقة وتمّ تأليف حكومة من دونه”. واضاف: “حكومة دياب كان فيها 4 افرقاء ولم يسمّها أحد حكومة تحالف رباعي”.
وعن الدور الاميركي، اعتبر حبيش أن “الاميركي لم يخرج من المنطقة حتّى يعود ليدخل اليها والخارجية الاميركية حثّت الرئيس على الاسراع في تأليف حكومة ومساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر كان واضحا بكلامه عن ضرورة الذهاب الى الاصلاحات اذا الفرنسي والاميركي متفقان على الاسراع في تشكيل حكومة واجراء الاصلاحات”.
وتابع: “اتى ماكرون وقال للطبقة السياسية “قعدولي على جنب” وفي نفس الوقت جلس معهم على الطاولة وهذه المعادلة نفسها هي المعادلة التي يجب أن تقوم حكوميا”.
وعن الموقف من حزب الله، قال: “انا زعلان من حزب الله اكتر منّك بس بتقلي ما اعمل حكومة معو؟ شو بعمل بالبلد؟ العالم جوعانة”.
ورأى أنه “من المفترض أن يُكلّف الحريري الخميس”، مضيفا: “حزب الله لم يسمّ ولا مرّة الرئيس سعد الحريري ولا أدري إن كان سيسمّيه اليوم”.
وتابع: “بالنسبة لنا من يسمّي الرئيس الحريري “شكرا و اهلا وسهلا” “.
وفي ملف التدقيق، اضاف: ” الجميع قال انه مع التدقيق الجنائي وان كان ما تريده “الفاريس” يتضارب مع قوانين لبنان فيجب عندها تعديل القوانين”.
وقال: “انا مع قانون الاثراء غير المشروع ولكن اعترضنا في مجلس النواب لأنه لا يمكن محاكمة نائب من دون رفع حصانة أو محاكمة وزير أمن دون المجلس الاعلى للوزراء والرؤساء”.
وفي الختام شدد على أن “لدى الحريري نيّة بالاسراع في تشكيل الحكومة وأنا شخصيا اتمنى أن يشكل الحكومة في اسبوع او اثنين”.
وكشف أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تدخل لحلّ موضوع خلافه مع القاضية غادة عون وهي طلبت مهلة لمراجعة مرجعياتها و”كلّو بينحلّ”، قائلا: “ما برفض طلب للبطريرك”.
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