لبنان | اللواء ابراهيم بحال صحية جيدة ولا يعاني من أي عوارض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت معلومات لقناة الـ”LBCI”، أنّ “المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ بحال صحيّة جيّدة ولا يعاني من أي عوارض، والفحوصات الّتي صدرت حتّى الساعة للفريق المرافق له إلى ​واشنطن​ جاءت سلبيّة”.

وكانت قد أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أمس، أنّ “اللواء ابراهيم أجرى فحص “​كوفيد 19​” قبل مغادرته العاصمة الأميركية، وقد جاءت النتيجة إيجابيّة. وسيُضطر إلى تأخير عودته إلى ​بيروت​، وإلغاء اجتماعاته الّتي كانت مقرّرة في العاصمة الفرنسيّة”.

واضطر اللواء إبراهيم إلى تأخير عودته إلى بيروت، وإلغاء إجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية. وتم التواصل معه، وهو في حالة صحية جيدة”.

وبنتيجة إصابته أيضاً ألغى ابراهيم زيارته التي كانت مقرّرة الى باريس، حيث كان يفترض أن يلتقي عدداً من المسؤولين الفرنسيّين.