لبنان | هذا ماطلبه محافظ جبل لبنان من البلديات غير المشمولة بقرارات الإقفال

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محافظ جبل لبنان
طلب محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي من البلديات واتحاد البلديات “الراغبة باتخاذ إجراءات وتدابير تنظيمية للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن النطاق البلدي لكل منها غير المشمولة بقرارات الاقفال الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، ضرورة المراجعة الإلزامية بهذا الشأن، وان أي مخالفة لهذا التعميم تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية”.
وجاء في نص القرار الموجه الى كل من قائمقام الشوف، قائمقام عاليه، قائمقام المتن، قائمقام كسروان وقائمقام جبيل: “حرصا منا على متابعة الإجراءات والتدابير الرامية الى الحد من انتشار فيروس كورونا في المدن والبلدات والقرى الواقعة ضمن محافظة جبل لبنان، وانسجاما مع مضمون ايداع السيد وزير الداخلية والبلديات، يطلب اليكم الاطلاع وابلاغ البلديات واتحادات البلديات الراغبة باتخاذ إجراءات وتدابير تنظيمية للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن النطاق البلدي لكل منها وغير المشمولة بقرارات الإقفال الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، ضرورة مراجعتنا الإلزامية لإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لهذا التعميم تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية”.
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