لبنان | جمعية المودعين تحذر منتحلي اسم الجمعية على صفحات التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين ان احدى الصفحات على فيسبوك وتويتر وانستغرام تعمد الى استخدام اسم جمعية المودعين اللبنانيين وليس لهم صلة بجمعية المودعين.

وقالت في بيان: “تقوم هذه الصفحة بإصدار بيانات تمدح بعض نواب السلطة مما يخلق الشك حول من يقف خلفها، وقالت باعتراف بيانها انها قامت برصد ومراقبة مجموعات واتس اب والتبليغ عنها، فمن قال لهم ان دور جمعية المودعين هو مواجهة المواطنين بدل مواجهة السلطة. والخطير ان هذه الصفحة تطلب من الناس ملء نموذج للتطوع يحتوي معلومات خاصة عن المودعين”.

وأضافت: “نحن نرسل هذا البيان لنحذر كل المودعين واللبنانيين ووسائل الاعلام من انتحال الصفة التي تقوم به هذه الصفحة، ونحذر المسؤول عنها من الاستمرار باستخدام اسم جمعية المودعين تحت طائلة الملاحقة امام القضاء المختص. هذا هو رابط الصفحة المنتحلة اسم جمعية المودعين، ونحن نتحدى ان يبرزوا ورقة تثبت انهم هم جمعية المودعين