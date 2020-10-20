لبنان | تسجيل اصابات بكورونا في السفارة الفرنسية … فهل أصيبت السفيرة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 6:55 مساءً

علنت السفارة الفرنسية في بيروت تسجيل اصابات عدة بفيروس كورونا بين موظفي السفارة في اطار حملة فحوصات، لافتة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا تحت اشراف الاطباء الاخصائيين حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت في بيان أن السفيرة بصحة جيدة حيث يعتبر الاطباء أنها قد تعافت على أن تخضع لفحص جديد في الايام المقبلة، وهي تتابع عملها في قصر الصنوبر مع احترام كامل ارشادات الاطباء.