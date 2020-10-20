لبنان | إليكم آخر المستجدات في مسألة اكتظاظ السجون اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

وزيرة الدفاع في إجتماع حول مسألة إكتظاظ السجون في ظل وباء كورونا

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إجتماعا حول مسألة إكتظاظ السجون في ظل وباء كورونا وسبل التخفيف منه.

حضر الإجتماع رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد منير شحادة ، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة المعاون مايا كنعان، مفوض الحكومة المعاون منى حنقير، قضاة التحقيق العسكري: علي الموسوي وآلاء الخطيب ومارسيل باسيل ونجاة أبو شقرا والقضاة المستشارين لدى المحكمة العسكرية: القاضية ليلى رعيدي والقاضي حسن شحرور.

وتناول البحث كيفية التنسيق بين النيابة العامة العسكرية وقضاة التحقيق والمحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية، من أجل إيجاد حلول عملية للتخفيف من الموقوفين في النظارات ومراكز التوقيف والسجون.

واكد المجتمعون العمل وفق هذه التدابير، وجرت مناقشة السبل الآيلة الى تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن. كما عرض القضاة للأسباب القانونية والتدابير المتعلقة بإمكانية إخلاء السبيل.