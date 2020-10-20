لبنان | المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية عياش

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
أصدر قاضي الإجراءت التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، قراراً بعقد جلسة تمهيدية ثالثة في قضية سليم عياش في 4 تشرين الثاني 2020، عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف القضية وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة.
وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.
وقد عُقدت الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش في 22 تموز، وعُقدت الجلسة التمهيدية الثانية في 16 أيلول.
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