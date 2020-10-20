لبنان | بالصورة: في العقد الرابع من العمر وعثر عليه في بزعون … هل تعرفونه؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل في العقد الرابع من العمر، يدعي حسب أقواله انه يدعى “وليد بن علي” من الجنسية السورية، مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 19-10-2020 على اوتوستراد بلدة بزعون في قضاء بشري، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه، وهو يعاني من امراض عقلية وغير قادر على تحديد مكان اقامته.

وطلبت من “الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور إلى مخفر حصرون في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتصال على الرقم: 590006-06”.