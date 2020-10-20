لبنان | اعفاء التعاونيات الزراعية من رسوم التحاليل في مصلحة الأبحاث الزراعية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

أصدر المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام بمبادرة وتوجيه من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، تعميما يقضي وحسب قانون التعاونيات الزراعية، بإعفاء هذه التعاونيات من رسوم التحاليل المخبرية.

وتأتي هذه المبادرة في اطار دعم الوزارة للتعاونيات الزراعية عامة والنسائية الريفية خاصة، والتي تقوم بتصنيع المأكولات الريفية على أنواعها لكي يتم فحصها واعطائها شهادة مطابقة للمواصفات لضمان جودتها وتسهيل بيعها وتصديرها.