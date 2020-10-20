- 1/2
- 2/2
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
أصدر المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام بمبادرة وتوجيه من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، تعميما يقضي وحسب قانون التعاونيات الزراعية، بإعفاء هذه التعاونيات من رسوم التحاليل المخبرية.
وتأتي هذه المبادرة في اطار دعم الوزارة للتعاونيات الزراعية عامة والنسائية الريفية خاصة، والتي تقوم بتصنيع المأكولات الريفية على أنواعها لكي يتم فحصها واعطائها شهادة مطابقة للمواصفات لضمان جودتها وتسهيل بيعها وتصديرها.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اعفاء التعاونيات الزراعية من رسوم التحاليل في مصلحة الأبحاث الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.