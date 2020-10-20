لبنان | عون أوعز لـ نجار بتنظيف الأقنية والمجاري قبل الأمطار

ميشال عون
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، الايعاز بالإسراع في تنظيف الأقنية والمجاري على الطرقات العامة تلافيا لحصول فيضانات تنتج من هطول المطر بغزارة خلال فصل الشتاء.
وأكد نجار أن “فرق عمل الوزارة تقوم بهذه الأعمال على مختلف الطرق الرئيسية”.
يذكر أن الرئيس عون كان طلب من وزير الاشغال منذ نحو شهر، إيلاء هذا الموضوع الأولوية قبل حلول الشتاء.
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