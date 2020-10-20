لبنان | 31 إصابة جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مطار بيروت أفادت وزارة الصحة العامة، في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 16/10/2020 و17/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 18/10/2020، وأظهرت النتائج وجود (31) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 16/10/2020 كالتالي:

” رحلة القاهرة ليلا : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 17/10/2020 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

وجاءت نتائج 18/10/2020 كالتالي:

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)

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