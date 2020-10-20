لبنان | مستوردو الأجهزة الطبية: تسديد جميع مستحقاتنا السابقة واللاحقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين مستشفى اعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمسلتزمات الطبية في لبنان أنها قررت الطلب من جميع عملائها كالمستشفيات ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والامن الداخلي وجميع الجهات الضامنة بأن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% بالليرة اللبنانية و15% بالعملة الاجنبية.

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