كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين ملاهي ليلية سطّر قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية 25 محضر ضبط في نهاية الأسبوع المنصرم بحق عدد من الملاهي الليلية لعدم التزامهم بالاقفال والمطاعم لمخالفتهم قرار التعبئة العامة وعدم اتخاذهم الاجراءات الوقائية اللازمة. وتم ختم بعضها بالشمع الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالوثائق – 25 محضر ضبط بحق عدد من الملاهي الليلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.