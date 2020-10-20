كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات وليد جنبلاط على أثر اعتقال غابي الضاهر بسبب اتهام العهد إلى ما وصلنا إليه اليوم، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “يبدو ان اتجاه العهد او المقربين منه يتجه الى قمع شتى اشكال التعبير الذي لم يحدث حتى ايام انور خوجة وعائلته في البانيا”. وأضاف: “انني ادين اعتقال السيد غابي الضاهر وادين شتى اشكال التعدي على الحريات”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط يدين اعتقال غابي الضاهر: العهد ينوي قمع شتى أشكال التعبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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