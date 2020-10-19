- 1/2
- 2/2
اجتماع وزير الزراعة مع مستوردي الأعلاف
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أن “الهدف الأول والأساس من دعم الأعلاف هو الوقوف إلى جانب المزارع في هذه الأزمة الخانقة ما ينعكس تخفيضاً للأسعار في الأسواق”.
وخلال اجتماع مع مستوردي الأعلاف، أعلن مرتضى عن “إطلاق عملية حوكمة توزيع الأعلاف المدعومة وفق البطاقات المعتمدة من الوزارة عبر النموذج المحدث”.
واعتبر أن “عملية الحوكمة تقربنا اليوم من إطلاق المنصة الإكترونية الموحدة التي ستساعد في تنظيم القطاعات المستهدفة بالدعم الحكومي، وتنظيم عملية توزيع الأصناف المدعومة من المستورد إلى التاجر إلى المزارع ومن ثم المستهلك، خاصة أن المزراعين والمربين الذين استفادوا من الأعلاف المدعومة قد تخطوا ال 36 ألف مربي مسجلين لدى المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إطلاق عملية حوكمة توزيع الأعلاف المدعومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.